Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre

Au château de Champs-sur-Marne, les trésors cachés du lieu seront révélés au public, tels que le salon de Madame et la ferme briarde, tandis qu'un spectacle de cirque en plein air et prévu en fin de week-end.

Quant au Musée de la Grande Guerre de Meaux, l'entrée sera gratuite durant les deux jours des Journées du patrimoine. Des visites guidées du musée et de sa collection, ainsi que des ateliers pour les plus jeunes sont notamment programmés.

Du côté de Fontainebleau, le château est de la partie cette année, avec des visites prévues des grands appartements du château, la possibilité de tester le jeu de paume et de rencontrer les professionnels chargés de prendre soin du lieu.

Parce que le patrimoine ouvrier ne doit pas être oublié, la cité ouvrière de la chocolaterie Menier à Noisiel organise des visites guidées. Tout le week-end, de 10 h à 17 h, rendez-vous place Gaston-Menier.

Des visites sont également organisées à la Ferme du Buisson pour découvrir le projet agricole innovant des industriels Menier. Dimanche à partir de 11 h, rendez-vous cour de la Ferme du Buisson.

Il est aussi possible de suivre une visite le long de la Marne pour comprendre comment la rivière a influé sur le quotidien des Noisiéliens au fil du temps. Tout le week-end, de 10 h à 17 h, rendez-vous place Gaston-Menier. Les visites guidées sont encadrées par des conférenciers de la Ville et des élèves des lycées de Noisiel.

De manière plus confidentielle, le Musée du Vélo, à Moret-sur-Loing, ouvrira aussi ses portes aux curieux et aux passionnés ces 19 et 20 septembre.

Les gourmands sont également invités à découvrir le Domaine des Macarons de Réau et ses spécialités, avec des ateliers pour les plus jeunes, des balades à poney ou encore du tir à l'arc.

Du côté du Conseil départemental, les cinq musées départementaux et le château de Blandy-les-Tours ouvrent leurs portes gratuitement.

Plus d'informations sur les horaires, la réservation, les mesures sanitaires : https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/