Journées du patrimoine : la Seine-et-Marne ouvre ses portes

L'édition 2019 des journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre dans toute la France. Comme chaque année, un thème servira de fil conducteur. Cette fois, ce sera “Arts et Divertissements”.

Le château de Vaux-le-Vicomte à travers les arts

Le château de Vaux-le-Vicomte revêt les couleurs de ce thème à travers six animations et visites qui font découvrir différents domaines artistiques :

- Un jeu de piste à la découverte des sept arts permet aux visiteurs de côtoyer l'architecture, la littérature, les arts visuels, les arts de la scène, la sculpture, la musique et le cinéma à travers un parcours ponctué de sept énigmes.

- Des visites inédites commentées par Anne Allimant Verdillon, archéologue des jardins, qui permettent découvrir le fruit des dernières fouilles.

- Les coulisses des tournages au gré de visites guidées.

- Des concerts-lectures sont proposées par un ensemble de huit musiciens, mêlant les textes de Jean de la Fontaine à la musique baroque.

- Un parcours sonore immersif plonge les visiteurs dans l'Histoire de France avec un parcours adulte “L'affaire Fouquet” et un parcours jeunesse “La fabuleuse histoire de Vaux”.

- Une visite guidée par un comédien intitulée Le Styx, rivière des Enfers fait descendre les visiteurs au cœur de la rivière souterraine du domaine.

Le musée de la Grande Guerre de Meaux ouvre gratuitement ses portes

À l'occasion de cet événement culturel incontournable de la rentrée, le musée ouvre gratuitement ses portes tout le week-end et propose des visites des réserves du musée, des visites flash des collections permanentes et de l'exposition temporaire. Au programme un accès aux réserves du musée avec des visites inédites à 10h30, 14h et 16h ; une visite guidée flash de l'exposition temporaire “dans les coulisses de la paix” aux mêmes horaires ; une visite guidée flash de la collection permanente aux mêmes horaires et enfin une visite guidée en langue des signes française.

Les Journées du Patrimoine au château de Fontainebleau

Le château de Fontainebleau sera accessible gratuitement. Chacun pourra visiter librement les grands appartements et assister à une projection sur la façade, qui retrace huit siècles d'histoire.

Projections au cinéma

A l'occasion de ces Journées du patrimoine, le cinéma de Mons-en-Montois ouvre ses portes aux amoureux du 7e art pour différentes projections. Le cinéma propose la projection de deux films réalisés par Henri Decoin, en hommage à l'actrice Danielle Darieux :

Premier rendez-vous, sorti en 1941, et Battement de cœur, sorti en 1940. Séances le samedi de 20h à 22h, le dimanche de 15h à 17h et de 17h15 à 18h50.

Visites inédites au château de Champs-sur-Marne

Pour la 36e édition des journées du patrimoine, le château de Champs-sur-Marne ouvre ses parties habituellement fermées au public. Il propose en effet une visite inédite de sa ferme briarde. L'ancienne fromagerie du château sera montrée au public dans son état d'origine et des ustensiles d'époque permettront de présenter le processus de fabrication du Brie. Une dégustation-vente de fromage se tiendra dans le Salon de laiterie. Des animations pour toute la famille seront également proposées tout le week-end.

Le musée Louis Braille s'anime

La maison natale du célèbre Louis Braille, qui inventa le système d'écriture tactile éponyme à destination des personnes aveugles et malvoyantes, ouvre ses portes gratuitement dans la ville de Coupvray. Au-delà du musée, de nombreuses visites guidées et animations sont organisées :

- Une visite guidée de la maison natale de Louis Braille, le samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

- La visite guidée “sur les pas de Louis Braille”, sous forme de parcours dans le village de Coupvray sur 1,4 km. Elle aura lieu de 10h à 12h et de 14h à 18h.

- Une exposition olfactive dans la maison et les jardins de Louis Braille aura lieu le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Pour en savoir plus : https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-77-seine-et-marne.htm