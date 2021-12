Exposition Feu les moulins à Meaux

" Il y a cent ans, brûlaient les moulins qui firent la richesse et la renommée de la ville. En cette date anniversaire, la ville de Meaux va redonner vie à ce patrimoine local, unique en son genre dont la présence était attestée depuis le haut Moyen Âge " . Cet exposition temporaire, lancée en partenariat avec l'association « Les Guetteurs d'Art », replongera les visiteurs dans les souvenirs de ces moulins qui durant des siècles avaient marqué la vie sociale et économique de de Meaux et dont la présence donnait un tout autre visage aux bords de Marne.

Leur disparition subite dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin 1920 plongea la population dans la consternation, explique-t-on.

Entrée libre. Musée Bossuet, 5 place Charles de Gaulle, Meaux. Tél : 01 64 34 84 45. https://www.musee-bossuet.fr/