“Journées des plantes et Art du jardin“ à Jossigny

Plus de 80 exposants sont attendus à cette nouvelle édition qui se déroulera le week-end des 2 et 3 octobre au château de Jossigny. Cette année, la part belle sera faite au jardin durable avec douze ateliers spécifiques. Tous les amateurs de jardinage pourront obtenir de nombreux conseils destinés à l'embellissement de leur maison par les plantes. Le samedi 2 octobre, les ateliers auront notamment pour thèmes l'apprentissage du compostage, la fabrication de carrés potagers en palettes et la culture sur botte de paille. Le lendemain, le dimanche 3 octobre, il sera question de nichoirs, boutures et compostage.

“Journées des Plantes et Art du Jardin“, 2 et 3 octobre (10 heures-18 heures) au château de Jossigny : 1, rue de Tournan.