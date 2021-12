Journées des plantes et art du jardin à Jossigny

C'est dans le parc du château de Jossigny que se dérouleront ces Journées des plantes et art du jardin. Une trentaine de pépiniéristes, ainsi que de nombreux artistes-artisans sont attendus lors de ce rendez incontournable des amoureux des fleurs, du jardinage et de la nature. Ils y présenteront leurs créations. Certains exposants vaudront le détour comme les céramiques Trémoureux, la faïencerie de Parpecay, les braseros en terre cuite et d'autres encore.

Cette 4e édition aura comme intitulé « De la terre au bien-être ». Un thème en rapport avec les derniers mois difficiles vécus en raison de la crise sanitaire et durant lesquels les Français ont retissé des liens avec la nature. Ce rassemblement prend ainsi davantage de sens cette année. Des produits gourmands du terroir seine-et-marnais (glaces, confitures, miel…) seront également de la fête.

Journées des plantes et art du jardin, samedi 3 et dimanche 4 octobre (de 10 heures à 18 heures), Parc du château, à Jossigny. Tarifs : adultes (6 €), pass week-end (10 €). Gratuit pour les – 12 ans. Parking gratuit.