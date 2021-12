“Journées des Plantes & Art du Jardin” au château de Blandy-les-Tours

Près d'une centaine d'exposants, pépiniéristes, paysagistes, producteurs, artisans, artistes et producteurs du terroir seront présents.

Avec la réouverture des lieux culturels, c'est l'occasion pour les Seine-et-Marnais, et plus largement les Franciliens, de prendre un bol d'air et de découvrir le village et l'enceinte du château végétalisés pour l'occasion. Avec plus de 5 000 m2 d'exposition, l'évènement innove et propose une mise en scène exceptionnelle, transformant ce lieu historique en un grand jardin. Un tiers des exposants présents viennent d'Île-de-France avec une représentation importante de pépiniéristes seine-et-marnais, mais aussi de producteurs du terroir labellisés « Île-de-France Terre de Saveurs ».

L'enceinte de la forteresse médiévale accueillera de nombreuses animations, ateliers et conférences (Laurent Azuelos, biologiste conteur, et d'Armelle Corbier). Au programme : jardinage, rempotage, compostage, parfum et jardins d'inspiration médiévale autour de carrés de simples composés de plantes médicinales et aromatiques.

Samedi 22 et dimanche 23 mai, 10 heures – 19 heures. Place des Tours, 77115 Blandy-les-Tours. Tarifs : 7 euros (adultes) et 10 euros (pass week-end). Gratuit pour les - 12 ans. Renseignements : www.journeesdesplantesblandy.fr