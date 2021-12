Journées des plantes & art du jardin à Crécy-la-Chapelle

Pour la première édition des Journées des plantes & art du jardin, une quarantaine d'exposants du monde du végétal –pépiniéristes, horticulteurs, producteurs, et décorateurs– et des ornements de jardin seront réunis dans le parc du château de Crécy-le-Chapelle les 2 et 3 avril. Ils proposeront une exposition-vente autour des thèmes des plantes, de l'art et du terroir.