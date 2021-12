Journée portes ouvertes des chasseurs

Ce sera la huitième opération organisée par la FDC 77. Elle débutera à 9 heures avec notamment un marché du terroir qui mettra à l'honneur l'artisanat local et les produits régionaux. Des dégustations de produits issus de la venaison francilienne aura également lieu, ainsi qu'une initiation à la fauconnerie et au tir à la carabine de chasse. D'autres animations sont également prévues, notamment une brocante sur le thème de la chasse, de la pêche et de la nature.

Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne : 1016, rue de Fontainebleau, Bréau. Renseignements : www.fdc77.fr, 01 64 14 40 29 et 06 07 90 88 27. Entrée et parking gratuits.