2 février 2019 : Journée Portes ouvertes du Campus Descartes

Fort de plus de 5 000 visiteurs en moyenne chaque année depuis huit ans, . Cette journée permettra d'informer le grand public sur l'offre de formation de Bac à Bac + 8 du territoire, qui se veut variée et complémentaire : BTS, DUT, Licences générales et professionnelles, ingénieurs, masters, mastères spécialisés, MBA, doctorat et autres diplômes d'état.

S'adressant aux lycéens, étudiants et parents d'élèves, cet événement bénéficie du soutien de la Communauté d'universités et établissements Université Paris-Est ainsi que de la communauté d'agglomération Paris – Vallée de la Marne.

De nombreuses conférences autour de l'apprentissage, des études à l'étranger ou encore de la VAE ainsi qu'un point d'information dédié au doctorat seront proposés.

Établissements participants

A partir de 9 h

• Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Descartes – 9 h 30-17 h

• Communauté d'universités et établissements Université Paris-Est – 9 h-17 h

• Compagnons du Devoir et du Tour de France – 10 h0-17 h0

• École d'architecture de la ville & des territoires (EAVT) – 14 h à 18 h

• École d'ingénieurs ESIEE Paris – 9 h 30-17 h 30

• ENSG Géomatique – 9 h 30-17 h

• ESO Paris – École supérieure d'ostéopathie – 10 h-17 h

• UPEM, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (dont IUT site de Champs et Meaux et l'École durbanisme de Paris) – 09 h-17 h.

Deux navettes gratuites effectueront un circuit au départ de la gare Noisy-Champs (RER A) vers les établissements de la Cité Descartes toutes les 20 minutes, de 9 h 20 à 17h.