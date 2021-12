Journée Origine France Garantie à Lognes

Les 10 et 11 septembre 2015, Lafuma Mobilier participait aux 1res assises du «Produire en France», à Reims. Acteurs engagés du Made in France, Arnaud du Mesnil, directeur général de Lafuma Mobilier et Brigitte Joubert, chef de produits développement durable de Leroy Merlin, ont alors pris l’engagement de créer un événement pour promouvoir le label Origine France Garantie (OFG) auprès du grand public.

C’est ainsi que Rémi Tiers, directeur du magasin Leroy Merlin de Lognes s’est vu confier l’organisation d’une journée de promotion du label OFG. Une journée exceptionnelle, en présence d’Yves Jégo, député de Seine-et-Marne, maire de Montereau-Fault-Yonne et président-fondateur de l’association ProFrance, en charge de la gestion du label qui a vu le jour en 2011.

Ce label est plus exigeant que la mention Made in France, mais il est facultatif et dépend d’une association de producteurs ProFrance. Pour être labellisé Origine France Garantie, un produit doit remplir deux critères :

• prendre ses caractéristiques essentielles en France : sa production ou sa fabrication doivent être réalisées en France.

• garantir qu’au moins 50 %% de son prix de revient unitaire (le prix du produit sorti d’usine, d’atelier ou d’exploitation) ait été acquis en France.

Les clients ont pu être sensibilisés à la démarche du label : transmettre aux consommateurs une information claire sur l’origine française des produits et permettre aux entreprises de valoriser leur production. Ils ont été accueillis toute la matinée par Stéphane Marie, célèbre présentateur de l’émission « Silence, ça pousse » sur France 5, et ont pu participer à un grand jeu concours.