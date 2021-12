Journée noire au lycée de Cesson Vert-Saint-Denis

Depuis plusieurs semaines, le corps enseignant et l'ensemble du personnel du lycée ont sensibilisé les parties prenantes à leur situation. Ils n’en peuvent plus et le font savoir. Malgré les appels et les mobilisations, l'absence de réponse a engendré une journée inédite de mobilisation par la quasi-totalité des personnels. Ils demandent :

-le recrutement d'autres personnes qualifiées pour accompagner les élèves au quotidien, notamment via la création d'un poste de CPE et le recrutement d'assistants d'éducation et d'agents ;

- à court terme, le retour à 9 classes de seconde (au lieu de 10) pour délivrer un enseignement de qualité ;

- à moyen terme, révision de la carte scolaire.

Pour ce faire, l'équipe du personnel du lycée appelle tous les usagers à signer leur pétition sur le site internet Change.org.

Au-delà de l'émotion légitime provoquée par les violences du lundi 11 avril, ces revendications s'expliquent par la dégradation constante des conditions de vie, d'accueil, de sécurité et de travail pour les élèves et l'ensemble des personnels (enseignants et agents).