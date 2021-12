Journée nationale des aidants 2015

Comme le soulignent les organisateurs, « en France, ce sont 8,3 millions d’aidants qui accompagnent régulièrement et à titre non professionnel au moins une personne de leur entourage vivant à domicile ». Pour leur rendre hommage et leur permettre de partager leurs expériences, la Maison Départementale des Solidarités de Roissy-en-Brie, la Cramif et leurs partenaires organisent la rencontre « Soutenons les aidants », moment privilégiés pendant lequel des professionnels et des aidants partageront sur leur quotidien auprès des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. De son côté, le Département entend s’engager dans le soutien des aidants familiaux, dans le cadre du Schéma départemental de soutien à l’autonomie.

Cette journée des aidants est proposée en partenariat avec le Clic Reper’âge 77, la Plateforme d’accompagnement et de répit de Tournan-en-Brie, les Services d’aide à domicile et CCAS des communes de Roissy-en-Brie, d’Ozoir-la-Ferrière et de Pontault-Combault, AP Services, l’ESA de Lieusaint, le Relais des sources de Roissy-en-Brie, la Résidence Korian Les Roses, la Résidence Le Parc Pro BTP et les aidants du groupe d’échange et de soutien.



Echanges de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h à la Maison départementale des solidarités (MDS) de Roissy-en-Brie. Au programme, “Les aidants parlent aux aidants”, rencontre avec le groupe d’échange et de soutien, Rencontre avec le centre Local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)…