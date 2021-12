Journée internationale des droits des Femmes, le 8 mars

Tour d'horizon des manifestations. La ville de Savigny-le-Temple propose un forum et une conférence. Fontainebleau organise une course mixte « les belles de Bleau ». Saint-Thibault-des-Vignes ouvre un atelier de « self-défense pour les femmes ». Champagne-sur-Seine organise une représentation théâtrale de « Fille ou garçon » avec La Barak'a théâtre. Moissy-Cramayel projette le film « We Want Sex Equality », suivi d'une rencontre avec les spectatrices et spectateurs. De nombreuses autres communes, Pontault-Combault, Nangis, Le Mée-sur-Seine… proposent des animations tout au long de la semaine.

Pour plus de détails rendez-vous sur le site www.seine-et-marne.gouv.fr ou sur les portails des différentes villes de Seine-et-Marne.