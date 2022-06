Journée Grand Siècle à Vaux-le-Vicomte

Cette journée costumée à la mode du XVIIe siècle verra les danses baroques se mêler aux spectacles de mousquetaires pour une expérience unique de l’art de vivre à la française au temps de Louis XIV et Nicolas Fouquet. Le château de Vaux-le-Vicomte vous invitera à remonter le temps pour revenir à l’époque du Roi Soleil et des artistes du Grand Siècle.

Chaque année, des milliers de visiteurs costumés et de curieux se pressent aux portes du château, vêtus de leurs plus beaux habits pour vivre une journée à la cour du XVIIe siècle dans le cadre idéal du palais qui inspira le château de Versailles. Des animations sont également prévues. Autour des bassins, les enfants pourront renouer avec les jeux du 17e siècle en guidant des petits voiliers de toutes les couleurs à l’aide d’un bâton. Les jeux d’eau des multiples bassins et fontaines du domaine jailliront de 15 heures à 16 h 30.

Enfin, nouveauté cette année : le château invitera les costumés et costumées à déambuler lors dans un créneau privatisé pour l’occasion dans le château durant une heure (17 h 30-18 h 30) contre remise d’une contremarque reçue à l’entrée du domaine. Un verre sera offert à l’issue de la visite.

Réservation en ligne obligatoire (www.vaux-le-vicomte.com). Tarifs : 17, 90 euros (adultes), 12, 90 euros (enfants de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans), 11 euros (personnes handicapées avec carte d’invalidité) et 11, 90 euros (costumés). La location de costumes est possible sur place (à partir de 90 euros).