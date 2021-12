Journée des plantes et art des jardins

Pendant automnal de la Fête du Printemps de Crécy-la-Chapelle, cette journée offre aux amateurs d'horticulture d'aller à la rencontre d'une cinquantaine d'exposants professionnels. horticulteurs, producteurs, paysagistes proposeront des végétaux de saison, vivaces, bulbes à fleurs, graminées, agrumes, conifères rares, arbres d'ornements et fruitiers… et prodigueront conseils pour aménager vos espaces verts.

Artistes et artisans créateurs d'ornements de jardin proposeront leurs objets indispensables de l'aménagement des terrasses et jardins : braseros, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, mobilier sculpté, outils, brocante de jardin…

Et comme l'automne est aussi la saison des gourmands et des gourmets, des ateliers et des animations culinaires seront présentés à partir des produits de saison aux petits et grands dans la cour des Lierres.

Les enfants se réjouiront avec les animations et pourront s'initier à l'art des sculptures sur potirons et des créations florales autour d'une canette de soda, côté orangerie.

Château de Jossigny, 1 rue de Tournan. Samedi 7 etdimanche 8 octobre de 10 à 18 h.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Adultes, 6 euros et pass week-end, 10 euros.

Tél. : 06 82 49 26 12.

Email : contact@journeesdesplantesjossigny.fr

Web : www.journeesdesplantesjossigny.fr