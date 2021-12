« Journée DéchetsTri » à Lognes

Cette importante collecte des déchets chimiques des ménages sera la dernière d’une série de cinq opérations ponctuelles organisées en Île-de-France. Les quatre précédentes journées ont eu lieu respectivement à Brie-Comte-Robert, Montigny-Lès-Cormeilles, Mantes-La-Ville et Sainte-Geneviève-des-Bois, et ont rencontré un franc succès auprès de la population. Plus de 5 tonnes de déchets y ont été collectées ce qui est un record absolu. C’est l’équivalent de 5 mois de collecte en déchetterie !

Pour compléter cet effort citoyen, rendez-vous donc sur le parking du Leroy Merlin de Lognes, boulevard du Segrais, rond-point Sean Mac Bride, de 10h à 17h samedi prochain. Tous les particuliers de l’agglomération sont invités à rapporter leurs déchets chimiques : pots de colle, de peinture, solvants, engrais et autres pesticides et de manière générale tous les produits d’entretien de la maison, les produits de bricolage et de jardinage.