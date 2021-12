Journée de la prévention au CFA BTP de Nangis

Cette manifestation s'inscrit dans l'action nationale lancée par la Fédération française du Bâtiment (FFB) qui souhaite faire valoir à cette occasion son implication ainsi que celle de ses entreprises adhérentes en matière de santé et de prévention.

Elle apporte aux participants, opérateurs, encadrement et chefs d'entreprise, des conseils et des solutions directement applicables dans leur activité.

Cette 8e JNP met ainsi en place 6 ateliers innovants sur les bons réflexes en cas d'accident, l'amiante et ses risques ou encore les pictogrammes et étiquetage des produits dangereux.

C'est grâce à ce type d'initiative que le secteur du BTP connaît depuis de nombreuses années une baisse constante des accidents du travail, chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance maladie à l'appui.

En choisissant un CFA comme site pour le déroulement de cette journée, le BTP 77 et ses partenaires préventeurs (OPPBTP, SIST BTP Seine et Marne, CRAMIF 77) souhaitent, d'une part, marquer auprès des chefs d'entreprises participants l'intérêt et l'implication des CFA sur la formation des apprentis ; d'autre part, permettre aux apprentis, futurs salariés de la branche, de suivre avec les entreprises présentes les ateliers de prévention proposés.