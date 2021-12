Journée de la fleur française le 27 juin à La Grande Paroisse

Cette journée a pour ambition de fédérer, d'informer, d'accompagner, de faire rayonner et surtout de fêter la fleur française. Une action collective et nationale portée par plus de 220 membres du Collectif (horticulteurs, grossistes, fleuristes et décorateurs) répartis sur tout le territoire.

En Seine-et-Marne, l'événement se déroulera à La Grande Paroisse (de 14 h 30 à 18 h 30) à la ferme florale des bords de Seine. Au programme : visite commentée de la ferme florale et marché à la ferme avec une dizaine de producteurs fermiers et artisans (fleurs,

fraises, légumes, fromages, yaourts, miel, thés, chocolats, vins, bières, produits cosmétiques…).