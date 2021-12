Journée de l’inclusion numérique à Noisiel

Cette journée de l’inclusion numérique, qui se déroulera le jeudi 14 octobre de 9 heures à 17 heures, a pour but d’élaborer de nouveaux outils permettant de conduire une éducation numérique citoyenne, créative et inclusive. Ateliers, stands et conférences seront programmés tout au long de la journée. Nadège Baptista, préfète déléguée pour l’égalité des chances, sera présente, ainsi que Guillaume Le Lay-Felzine, président de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, et François Chabert, président de la Caisse d’Allocation Familiale de Seine-et-Marne.

Journée de l’inclusion numérique, Ferme du Buisson (Allée de la ferme, Noisiel).