Meaux: Participez au Café de la création chez Un Goût de Nature

Accueillis par le Crédit Agricole Brie Picardie, le Barreau de Meaux, l'Association des Experts Comptables 77, La Chambre des métiers et de l'artisanat Seine-et-Marne, la CCI Seine-et-Marne, Affile 77, Initiative Nord Seine-et-Marne, Acheter à Meaux, Pôle emploi, le Programme pour la deuxième chance et la Ville de Meaux, les porteurs de projets et repreneurs d'entreprise pourront échanger au restaurant Un Goût de Nature, à Meaux. Ce rendez-vous est dédié à la création, la reprise et la transmission d'entreprise sur le territoire.

L'idée a germé dans votre esprit mais vous hésitez, vous vous posez mille et une questions et finalement, vous n'osez pas sauter le pas ? Les Cafés de la création sont faits pour vous.

7 rue des Cordeliers, Meaux.

Inscription sur https://www.cafesdelacreation.fr/