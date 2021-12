JOP 2024 : postulez à la “Team 77 Volontaires” !

“Destination olympique 2024”. Tel est le dispositif que va mettre en place, à partir de janvier, le Département, afin de permettre aux sportifs seine-et-marnais de participer activement à la grande fête de l’Olympisme. La direction des sports du Conseil départemental va, en effet, constituer la “Team 77 Volontaires” avec l’objectif de recruter et de former un maximum de bénévoles. Durant toute l’année 2022, les candidats retenus bénéficieront de plusieurs formations, afin d’être prêts le jour J.

Ces sessions vont se décomposer de la manière suivante : trois journées de regroupement et de cohésion, trois visioconférences en anglais (de niveau débutant à niveau confirmé) d’une durée de 1h30 chacune (en soirée ou le samedi matin), trois visioconférences sur la culture olympique qui dureront également 1h30 (toujours en soirée ou le samedi matin), un atelier prévention et secours civique niveau 1 (PSC1) et un autre atelier qui aura pour thème la sécurité. D’autre part, les futurs volontaires olympiques participeront à trois événements sportifs organisés dans le département dans le but de parfaire leurs connaissances et de gagner en expérience en matière de bénévolat.

Cette formation sera gratuite et s’étalera sur 11 mois, de janvier à novembre 2022. Une période durant laquelle les candidats devront prôner les valeurs du Département et de l’Olympisme. À partir de 2023, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) prendra le relais et mettra en place la suite de ce programme dédié aux volontaires.

Durant l’année 2022, l’objectif de la direction des sports du Département est donc de permettre aux candidats d’augmenter leurs chances d’être définitivement sélectionnés par le Comité de Paris 2024 pour les Jeux olympiques (26 juillet-11 août 2024) et/ou pour les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre 2024). Une cérémonie de lancement se déroulera en janvier et les formations débuteront en février

Les inscriptions seront closes le 10 janvier et qu’il est possible de réaliser une vidéo de deux minutes pour prouver davantage sa motivation. Pour postuler justement, il faut remplir trois conditions : avoir 16 ans minimum (né au plus tard le 31 décembre 2005), résider en Seine-et-Marne et être licencié dans un club sportif départemental et être très… motivé !

Renseignements :

team77volontaires@departement77.fr