JOP 2024 : le Département va investir près de 8 millions d’euros

Notre département sera un acteur privilégié des Jeux olympiques (24 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris 2024. Avec le stade nautique de Vaires-sur-Marne/Torcy, qui accueillera les épreuves de canoë-kayak et d’aviron (27 juillet-10 août), il fait, en effet, partie des sites de compétitions officiels.

Plus généralement, le Département va consacrer une enveloppe de près de 8 millions d’euros destinée notamment à la construction ou à la rénovation de 21 structures sportives. Parmi elles, on peut citer le complexe Maurice Baquet à Chelles (aménagé à hauteur de 300 000 euros), le gymnase Boisramé à Pontault-Combault (rénovation de la toiture pour 150 000 euros), le cercle nautique et le complexe Jacques Marinelli à Melun (117 963 euros), ainsi que la salle d’armes de Bailly-Romainvilliers (26 753 euros) inaugurée le mois dernier dans sa nouvelle configuration.

D’autre part, 18 sites susceptibles d’accueillir des délégations sportives ont été labellisés Centres de préparation aux Jeux (CPJ) via le dispositif départemental Team 77. Le Département entend ainsi mettre en avant notamment les installations de Fontainebleau (équitation), de Combs-la-Ville et Meaux (gymnastique), de Lagny-sur-Marne (aviron) et de Melun (escrime). Des discussions avec des formations étrangères ont été engagées, mais rien n’est encore finalisé.

Quant au parcours de la flamme olympique, il pourrait bien passer par la Seine-et-Marne et Meaux en particulier, selon Jean-François Parigi, le président (LR) du Département. Une réunion est prévue à ce sujet avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques 2024.