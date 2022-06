Johnny Depp va tourner un film en Seine-et-Marne

Alors que son procès très médiatique avec son ex-épouse Amber Heard vient de s’achever, Johnny Deep sera présent en France et plus particulièrement en Seine-et-Marne au cours des prochains mois. L’acteur américain sera à l’affiche du film “Jeanne Du Barry” réalisé par Maïwenn et consacré à la vie de celle qui était plus connue sous le nom de Madame du Barry. Il jouera le rôle de Louis XV. Des scènes seront tournées dans les châteaux de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et Champs-sur-Marne. La production lance un grand casting d’enfants âgés entre 7 et 15 ans. Les jeunes candidats devront avoir les cheveux longs jusqu’aux épaules et de couleur naturelle et un teint de peau clair pour les garçons et les cheveux en dessous des épaules, pas de franges et un teint de peau clair pour les filles. Aucun tatouage visible ne sera autorisé. La rémunération sera de 105 euros brut. Le tournage doit débuter dans les prochaines semaines.

Renseignements : www.castprod.com