Joël Pereira, président de Viseeon : « Notre modèle est extrêmement vertueux »

Viseeon est totalement développé au niveau national ?

Viseeon est même un réseau international, nous avons aujourd'hui 50 cabinets déjà actifs en France. Et une trentaine en cours d'intégration car, évidemment, il y a un parcours avant de pouvoir devenir membre. Il faut s'inscrire à l'Ordre des experts comptables et être en mesure d'apporter de nouvelles forces au réseau. Certains membres doivent terminer leur période de préavis, etc. Ce qui fait que notre objectif, qui était d'atteindre entre 80 et 100 cabinets d'ici la fin de d'année, devrait être atteint, et ce, malgré le Covid.

C'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Nous sommes implantés sur la quasi-totalité du territoire français. Il n'y a que deux secteurs où nous ne sommes pas présents : la Bretagne, du côté du Finistère et le secteur de Strasbourg. Nous sommes présents en Corse, en Martinique également. Donc le réseau est plutôt bien réparti. Et le développement est voué à continuer en métropole.

Ensuite, comme je l'ai dit, Viseeon est un réseau international et cela a un impact important. Notre modèle, c'est d'accompagner un expert-comptable dans la réussite, mais le parrain peut être étranger. Un expert-comptable français peut parrainer un confrère dans les pays au sein desquels Viseeon est implanté, dont le Portugal ou le Maroc. C'est aussi ce qui fait la puissance de notre modèle, au sein duquel les cabinets pourront développer un vrai business à l'international, contrairement à tout ce qui existe aujourd'hui au niveau mondial.

Vous faites bénéficier à tous vos adhérents des succès de votre réseau ?

Oui et plus précisément, tous les adhérents vont pouvoir bénéficier de la croissance du réseau. Chaque marché que l'on ouvre est un marché potentiel pour eux, tout simplement. Et cela, c'est quelque chose qui est unique au monde. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons de très belles enseignes hors profession comptable souhaitant intégrer le capital de Viseeon. Mais ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons actuellement. J'ai la chance d'être expert-comptable, je sais très bien gérer une entreprise et sa trésorerie, ce qui fait que nous n'avons pas aujourd'hui besoin de fonds. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, sur le territoire national seulement, nous avons eu 274 % de croissance de notre portefeuille client. Cela n'existe pas ailleurs dans la profession.

Nous avons eu, par exemple pendant la période du Covid, énormément de confrères experts-comptables qui ont beaucoup souffert durant le confinement, à cause, notamment, de la multiplication des textes et de l'isolement.

Notre force a été justement la synergie du réseau, notre capacité à tirer profit du collectif. Par exemple, nous avons réalisés des webinaires pour l'ensemble des clients du réseau, ouvert un forum d'urgence pour répondre à l'ensemble de nos clients ou encore créé le premier chatbot de la profession pour répondre aux questions des entrepreneurs. Cela a été possible par cet esprit de camaraderie et une complicité très forte liée à la cooptation.

C'est ce qui a permis de faire gagner du temps à l'ensemble du réseau et de donner la possibilité à mes confrères de mettre en place, par exemple, ce fameux PGE.

C'est le même système concernant la formation de nos collaborateurs. Nous arrivons à faire des actions massives, qui, pourtant, ont une vraie coloration personnelle. C'est aussi ce qui rend notre schéma très puissant, inarrêtable. La viralité du système, c'est le premier point qui fait que le réseau se développe rapidement : plus nous avons de membres, plus nous avons de porte-paroles de notre modèle. Quand j'ai lancé il y a quatre ans le réseau, j'étais seul pour le défendre. Aujourd'hui, nous sommes 50 cabinets sur la France. Ce qui nous place, en nombre d'inscrits, dans le top 20 au niveau national sur 21 000 cabinets. Et ce, en seulement quatre ans. Sauf erreur de ma part, personne n'a accompli cela dans l'histoire de la comptabilité.

Ensuite, nous avons toute une équipe d'experts-comptables très innovants, qui cherchent à avancer. Nous mettons en place aujourd'hui des solutions pour nos clients, qui font que ces derniers sont aujourd'hui nos meilleurs prescripteurs. Notre croissance se fait uniquement de manière organique aujourd'hui. Ce qui est très, très innovant, parce qu'un expert-comptable n'est pas, par nature, un commercial. Donc nous apprenons à nos experts-comptables à devenir de bons commerciaux et nous apprenons surtout à faire gagner de l'argent à nos clients, de sorte qu'ils nous remercient en nous recommandant par la suite.

Toutes ces actions mises bout à bout expliquent la vitesse de notre développement, parce que la réussite de n'importe quel membre fait la réussite du réseau. Tout le monde travaille dans le même sens et cela nous donne une force monumentale.

Oui, et pourtant, c'est un réseau d'indépendants, d'experts-comptables qui sont totalement indépendants ?

Oui, au siège nous créons des recettes qui sont très adaptées, personnalisées aux profils des experts-comptables. Certains vont être très techniques, très peu commerciaux, et nous leur apprenons à s'améliorer sur cette partie commerciale.

A contrario, certains experts-comptables sont moins performants techniquement. Nous pouvons les aider à faire des missions qu'ils ne seraient pas en mesure de faire, parce qu'il y a d'autres membres du réseau qui en sont capables. Mais tout cela se combine avec un ingrédient qui est très important, en tout cas dans la profession d'expert comptable, c'est l'indépendance. Chaque membre veut absolument être indépendant et l'est !

Quand j'évoque l'indépendance cela signifie, par exemple, que Viseeon ne prend aucune part dans les cabinets qui intègrent le réseau. Le deuxième point, c'est que si l'expert-comptable veut sortir du réseau, il peut partir avec ses clients sans avoir à indemniser Viseeon, sauf s'il s'agit d'un contact que nous lui avons donné (nous lui demanderons de nous indemniser le travail de recommandation, de partenariat).

Tous les clients qu'il aura lui-même apportés sont ses clients, ce ne sont pas les nôtres. Et le dernier point : nous ne nous immisçons pas dans sa gestion. Si l'expert-comptable veut monter un cabinet qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et avoir un plus petite structure pour ne pouvoir travailler que le matin ; il en aura tout à fait la possibilité. S'il veut, à l'inverse, un cabinet avec 1 million d'euros de CA et 10 collaborateurs, il le peut aussi. Simplement, nous allons l'accompagner pour qu'il puisse créer le cabinet qu'il souhaite, qu'il a imaginé en tant qu'entrepreneur, afin qu'il s'y épanouisse le plus possible.

Ce que nous voulons, c'est que chaque membre soit heureux, parce que nous savons que c'est aussi notre meilleure publicité.

C'est la recette du succès ?

Oui, aujourd'hui, nous savons que la structure vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, nous avons énormément fait bouger les lignes. Par exemple, nous sommes en train de déployer notre modèle au Maroc. Nos confrères marocains ont exactement le même diplôme, la même législation que la France. Cela s'est fait d'autant plus facilement que ce sont des membres du réseau en France (des experts-comptables Franco-Marocains) qui ont porté ce projet. Cela permet aussi de donner de nouvelles opportunités et de pousser plus loin la réussite des membres qui nous ont fait confiance ici, en France.

Nous lançons également Viseeon au Portugal. Le projet est, tout de même, porté par le directeur général de l'Ordre des experts-comptables portugais ! Il va intégrer sa structure au réseau, qui est l'une des dix plus grosses structures portugaises aujourd'hui.

Donc oui, clairement, c'est la recette du succès et cela fonctionne.

Ce qui est même extraordinaire, c'est que nous avons le sentiment, au niveau du siège de Viseeon, que le développement à l'international ira beaucoup plus vite qu'en France. Parce que la France est malheureusement un pays plus frileux en termes d'entrepreneuriat. Nous sommes également plus craintifs sur le sujet du marketing de réseau. Les Français attendent souvent de voir comment un projet évolue avant de le rejoindre. Nous nous étions dit que si nous arrivions à le faire en France, nous arriverions à le faire dans le monde entier. Le modèle étant une réussite en France, il était temps de le développer ailleurs.

Justement, pourriez-vous détailler où en est ce déploiement à l'international ?

Alors aujourd'hui, Visseeon est implanté au Maroc, au Portugal et nous finalisons les implantations en Espagne, Italie, Belgique et Tunisie. Très prochainement, nous devrions nous déployer aux Etats-Unis (en 2021 ou début 2022).

Nous avons pris un peu de retard sur certains pays, notamment en Italie et en Espagne. Le Covid a empêché tout déplacement dans ces pays sur les trois derniers mois. Mais les objectifs de cette année sont maintenus.

Quels sont les outils innovants dont profitent vos membres ?

Au siège de Viseeon, nous avons deux partenaires à satisfaire.

D'abord, l'expert-comptable. Nous mettons en place tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse à travailler dans les meilleures conditions. Pour ce faire, nous avons notamment créé un intranet, qui va lui permettre par exemple de générer ses factures, ses lettres de missions, ses relances d'impayés, et tout cela de manière très automatisée, très simple, avec tout l'arsenal qui est aujourd'hui disponible (les signatures électroniques, les prélèvements SEPA automatisés, les alertes, etc.).

Cet intranet (qui est doté d'autres fonctionnalités très spéciales et unique au monde) nous a permis de bénéficier du crédit d'impôt recherche (en tant que jeune entreprise innovante). Ce qui n'existe pas non plus ailleurs dans la profession.

Notre autre cible, c'est le client. C'est quelque chose qui est pour nous fondamental, parce que c'est de lui que vient notre réussite. Nous avons notamment créé un intranet et une application pour fournir aux clients énormément d'outils et d'informations. Certains ont été créés par Viseeon et d'autres ont été intégrés à notre solution parce qu'ils sont les références du marché.

Nous avons, à titre d'exemple, un logiciel qui permet de restituer des informations comptables sous 24h. Nos clients sont informés de ce qui se passe au niveau de leur comptabilité quasiment en temps réel. Très peu de cabinets sont capables d'offrir cela. Nous arrivons, en outre, à rendre interopérables tous ces outils pour que notre client ait une information lisible et simple.

Notre département innovation a, par ailleurs, créé une fonctionnalité prédictive. L'entrepreneur dispose d'un curseur à orienter selon les objectifs qu'il se fixe, et reçoit des recommandations en fonction. L'outil est déjà en phase de test pour une partie de nos clients. Il sera déployé en totalité en janvier prochain.

Comment faites-vous pour aider au développement commercial ?

Nous avons deux grands axes. Un axe prioritaire, qui correspond à l'adage de Confucius « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ». Nous lui apprenons à pêcher. Nous souhaitons que l'expert-comptable soit le plus autonome possible, et en mesure de développer sa clientèle, d'accélérer au moment où il le souhaite.

Pour ce faire, nous avons mis en place des partenariats importants avec de très belles enseignes, qui nous envoient des recommandations. Nous avons également un partenariat avec un réseau d'apporteurs d'affaires (qui est tout simplement le plus grand réseau apporteur d'affaires d'Europe) -> NosRezo.

Et enfin, nous avons beaucoup de formation et d'accompagnement terrain. C'est la clé.

Les experts-comptables qui vont intégrer le réseau vont être accompagnés par leurs parrain, avec qui ils vont faire leurs premiers rendez-vous prospect et pouvoir rectifier le tir si besoin. C'est ce qui fait que nous avons un taux de transformation qui est très élevé.

Et le deuxième point, c'est notre communication de groupe. Par exemple, nous lançons en septembre notre première campagne télé. Nous prévoyons des actions de communication sur les réseaux sociaux, qui bénéficient à l'ensemble des membres.

Nous menons aussi des campagnes d'acquisition client via internet. Les clients que nous recevons sont dispatchés aux membres du réseau, selon leur localisation et selon leurs compétences.

Comment, dans ce cadre, incitez-vous les clients à faire appel aux services du réseau ?

Ce qui compte avant tout, c'est que le client soit satisfait de notre prestation. Notre modèle est vraiment basé, à 80 %, sur des recommandations. Nous leur donnons un service qu'ils n'ont pas ailleurs. Je mets mes connaissances au service de mon client et je lui dis ce que je ferais si j'étais à sa place, grâce à mes connaissances d'expert-comptable sur la fiscalité, sur la stratégie, sur le développement.

Cette notion d'empathie envers le client est très importante. C'est ce qui fait que nous avons un lien fort avec lui. Nous devenons son conseiller prioritaire, son accompagnant privilégié.

Concrètement, pour ma part, je fais un webinaire toutes les semaines, ouvert à tous mes clients, pour lesquels je vais traiter à chaque fois un nouveau thème. Par exemple : comment faire une acquisition de véhicules en entreprise. Je leur explique comment optimiser ce poste-là. Ou encore : comment mettre en place une prévoyance qui soit pertinente, suite à la crise du Covid.

Nous donnons toutes ces informations de manière régulière, ce qui fait que nos clients ont un degré de connaissance de la gestion d'entreprise qui est, je pense, au-dessus de la moyenne. Ils sont tout le temps formées à réussir, parce que nous partons du principe que leur réussite fait la nôtre.

Nos clients apprécient cette méthode, parce qu'ils comprennent comment fonctionne leur entreprise et savent quoi faire pour l'améliorer.

Nous avons organisé des webinaires dès le début de la crise sanitaire pour tous nos clients, afin de leur expliquer les différents dispositifs d'aide. Nous avons créé un chatbot, qui permettait à tous nos clients (notamment) de voir ce à quoi ils avaient droit. Et j'ai la fierté de dire que nous avons été les premiers, et que ces initiatives ont été dupliquées par d'autres confrères

La force du réseau Viseeon « Viseeon est un réseau d'experts-comptables qui a deux grandes particularités. La première, c'est qu'il fonctionne en marketing de réseau. Pour pouvoir intégrer le réseau, il faut être parrainé par un des membres ; et le parrain va avoir une responsabilité envers le nouvel entrant, celle de l'aider à réussir. La deuxième chose, c'est que notre réseau va mettre en place énormément d'actions et de synergies pour l'ensemble de ses membres, aussi bien au niveau de la communication, que du commercial ou encore du développement international, pour que, justement, tous nos membres puissent bénéficier de moyens incomparables pour générer une croissance exponentielle. C'est la partie dédiée aux experts-comptables. L'objectif de tout cela, c'est de pouvoir servir au mieux les entrepreneurs qui nous font confiance. Tous ces moyens permettent, par exemple, d'avoir des outils de pointe, aussi bien dans la gestion des cabinets (pour produire des informations et des conseils dédiés à nos clients), que pour l'interface client (accès à des tableaux de bord, à un outil de facturation gratuit). Nous souhaitons réellement que l'expert-comptable soit plus un coach de l'entrepreneur qu'un gratte-papier qui envoie des liasses fiscales. »

Nous avons également lancé un forum d'échanges gratuit pour tous les entrepreneurs, afin de les aider à traverser cette crise, et notamment ceux qui n'avaient pas d'expert-comptable.

Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous sommes très recommandés et très suivis. C'est cela que les clients attendent. Ils n'attendent pas uniquement d'avoir un bilan, mais que leur expert-comptable utilise ses huit ans d'études pour les aider dans leur stratégie, dans la création de patrimoine, etc.

Nous avons transformé notre service en produit avec un degré de qualité élevé et une homogénéité au niveau du réseau, et c'est aussi cela qui fait que Viseeon compte auprès de ses clients.

Vous êtes présents notamment à Lyon et à Marseille ?

Oui, nous avons de belles structures qui nous rejoignent, et notamment sur Marseille dans les prochaines semaines. Notre présence dans ces régions est en plein développement et nous continuons toujours de chercher les meilleurs partenaires EC pour continuer notre déploiement

Grâce à la présence d'experts-comptables partout en France, vous arrivez à aider vos clients lorsqu'ils recherchent un appui quelque part ?

Exactement. Nous avons un modèle extrêmement vertueux. Un expert-comptable, qui, par exemple, est basé sur Paris mais détient un contact sur Marseille. Il sait que ce client recherche un expert-comptable de proximité. Il pourra envoyer ce contact à son confrère marseillais et sera rémunéré partiellement pour cela. Nous en revenons à un point très important pour Viseeon, la satisfaction des clients. Parce qu'ils savent qu'ils y gagneront aussi.