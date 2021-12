Joël Giraud inaugure l'espace France Services de Saint-Fargeau-Ponthierry

Ces structures ont été créées il y a un an pour accompagner les citoyens dans leurs démarches du quotidien avec notamment des permanences des professions libérales et des associations. Le même jour, Joël Giraud s'est également rendu à Montereau-sur-le-Jard pour y visiter l'entreprise JPB Système. Celle-ci, spécialisée dans la production et la commercialisation de systèmes auto-freinants pour le spatial et l'aéronautique, a obtenu une aide du gouvernement dans le cadre du plan France Relance.