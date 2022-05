Joël Giraud et Marlène Schiappa à Melun et à Saint-Fargeau-Ponthierry

Cette double visite ministérielle avait pour but d’illustrer les principales annonces du plan d’urgence visant à réduire les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité. Ce plan comprend notamment l’installation de 400 nouveaux dispositifs de recueil des demandes dans les communes en tension, ainsi que dans 183 France Services, permettant ainsi de traiter jusqu’à 50 000 demandes supplémentaires par semaine. Les deux ministres sont d’abord allés à Melun, au Centre d’expertise et de ressources des titres CNI-Passeports (CERT) situé à la Cité administrative, puis au service d’État civil de la mairie. C’est, en effet, à Melun que seront déployés des dispositifs de recueil d’ici à deux mois.

Joël Giraud s’est ensuite rendu au sein de la France Services de Saint-Fargeau-Ponthierry. Il en a profité pour annoncer la nouvelle vague de labellisation de France Services, dispositif mis en place en 2020 et qui accompagne les usagers dans la réalisation de leur demande en ligne grâce au soutien de conseillers numériques.