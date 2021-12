Jobs In Paris, le salon emploi et formation 100% virtuel

Cette manifestation mettra en relation les entreprises avec les demandeurs d'emploi et les salariés en réorientation. Gratuit et accessible à tous, Jobs In est un accélérateur de carrières.

Durant cette opération de recrutement multi-sectorielle, les candidats souhaitant trouver un job ou un premier emploi pourront, à travers une trentaine d'exposants, accéder à plus 1 500 offres d'emploi et formation sur l'ensemble de la métropole parisienne et sa périphérie.

Par le biais d'une plateforme digitale intuitive qui permet une visite en 3D du salon et de ses modules d'interactivité, candidats et recruteurs pourront échanger en live via la Chatroom ou la Visio. Des conférences thématiques sur l'emploi et la promotion des filières du territoire seront également animées par des professionnels.

Renseignements : jobsin.fr