Job dating à Meaux

À travers cette journée, l'enjeu est double : rencontrer et recruter des candidats motivés, mais aussi promouvoir des métiers à fortes valeurs humaines dans un secteur très actif. Si ce sont en majorité des postes d'auxiliaire de vie, d'aide ménager et de garde d'enfants qui sont recherchés, l'agence propose également des missions de jardinage, bricolage et d'accompagnement.