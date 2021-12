JO 2024 : les grandes manœuvres ont déjà commencé

« Grâce à ces Jeux, j'ai envie qu'on renforce la place du sport dans la société, confirme Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 (Cojo). Il faut associer l'ensemble des territoires, quels que soient leur taille et leurs moyens, car c'est là où on a tous commencé. Je souhaite qu'on valorise ces acteurs de terrain. Terre de Jeux 2024 va nous permettre d'engager les collectivités autour d'une dynamique nationale. »

À travers les paroles du patron du Cojo et triple champion olympique de canoë, ce sont plusieurs défis que vont chercher à relever ces Jeux ancrés dans leur siècle : une célébration ouverte pour vivre des émotions uniques, un héritage durable pour l'environnement, la santé et l'éducation et surtout un engagement inédit. Cette dernière thématique correspond parfaitement à la philosophie des inspirateurs de ce label “TDJ 2024”. Cet engagement puisera, en effet, sa force dans les valeurs citoyennes et territoriales de la France. Dans l'esprit des organisateurs de cet immense barnum festif et globalisé, l'Hexagone doit rester avant tout une joyeuse aire de jeux, accessible au plus grand nombre, petits et grands.

Depuis le dépôt des candidatures, en juin 2019, près de 1 000 collectivités et institutions sportives ont ainsi été labellisées. Une adhésion totale. C'est le 20 novembre dernier, lors du congrès de l'Association des maires de France (AMF), que la liste des heureux élus a été dévoilée. Le Département de Seine-et-Marne a vu 25 collectivités labellisées, ce qui en fait le 5e département de l'Hexagone le plus représenté. En Île-de-France, il est juste devancé par la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise (27 labels décernés). Pour la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, dont la candidature a été retenue, c'est une première étape. « Ce label va donner une visibilité exceptionnelle à nos actions pour le sport grâce à ce coup de projecteur unique que sont les JO », se félicite ainsi son président ,

Pascal Gouhoury.

« Favoriser le vivre ensemble »

Les entités labellisées se sont engagées à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux. En contrepartie, elles vont se voir offrir des opportunités qui donneront, tout au long de l'Olympiade, de la visibilité à leurs projets. Avec une identité graphique exclusive, elles s'identifieront à Paris 2024 (produits dérivés, affichage…) tout en ayant un accès privilégié aux outils créés et aux événements programmés. Ce label entend fédérer une communauté d'acteurs locaux convaincus que le sport change les vies.

Cette ambition est partagée par Michel Bisson, président de Grand Paris Sud et maire de Lieusaint, labellisées toutes deux : « En soutenant les clubs et en encourageant l'éducation sportive, notre politique sportive favorise déjà la pratique du sport par tous et le vivre ensemble. On souhaite également mettre en avant cette notion d'héritage. »

Au cours des prochains mois, les occasions de justifier ce label ne vont pas manquer, notamment le 23 juin, lors de la Journée olympique célébrée dans le monde entier. Mais on peut également imaginer une retransmission publique des JO de Tokyo l'été prochain, une rencontre entre un athlète de haut niveau originaire d'une région et les habitants de celle-ci, une démarche de réduction des déchets lors d'une opération spéciale “Terre de Jeux 2024” ou bien encore une journée consacrée aux bénévoles.

Les initiatives les plus inspirantes seront relayées sur les réseaux sociaux et primées lors de la remise annuelle des trophées ”TDJ 2024“. Les Jeux de 2024 ont déjà commencé.

LES JO 2024 EN CHIFFRES 3,8 milliards de budget (97 % des investissements sont privés) 4 milliards de téléspectateurs 206 Nations représentées 13,5 millions de billets vendus 95% des infrastructures sont déjà existantes ou provisoires. 80 % des sites de compétition répartis dans un rayon de 10 km autour du village olympique.