JO 2024 : le Département organise ses premières Assises du sport

En organisant ses 1re Assises du sport, le Département souhaite démontrer son attachement à la pratique sportive, contrairement aux coupes budgétaires notamment imposées au ministère des Sports. Echange d'expériences, bilan, développement de nouvelles idées… Le Département « laissera largement la parole », le temps d'une journée, aux représentants des différents comités sportifs seine-et-marnais, aux associations, aux écoles multisports, aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux institutions et aux élus.

« L'idée est de montrer qu'il est tout à fait possible d'agir localement », précise Patrick Septiers, président du Conseil départemental. La matinée sera dédiée aux actions et dispositifs soutenus par le Département, tels que l'aménagement du Loing pour le canoë, le dispositif Boost T vacances, ou encore le développement d'une section de basketball en fauteuil.

L'après-midi sera dédiée aux actions à venir, avec une première partie consacrée aux nouvelles pratiques sportives (skate park, basket 3X3, street workout). Il s'agira de voir comment le Département peut s'adapter à ces nouvelles pratiques, puis de trouver des solutions pour accompagner leurs pratiquants.

La seconde partie donnera la part belle aux Jeux olympiques. « Si la Seine-et-Marne ne dispose que d'un seul site à Vaires-sur-Marne, le territoire a un rôle à jouer dans l'accueil des Jeux olympiques, notamment en tant que base arrière pour les athlètes », se réjouit le président du Département. Les « retombées potentielles » (tourisme, appel d'air pour de nouveaux sportifs en herbe, et la possibilité d'accueillir une ou plusieurs équipes de gymnastique au sein du club de gym de Combs-la-Ville) seront débattues. À ce titre, une enveloppe de deux millions d'euros a été allouée à l'appel à projets “ Paris 2024-team 77 ”, adressé aux collectivités et association assurant la gestion d'équipements sportifs et d'hébergements.

Les subventions permettront de financer des travaux d'aménagement, de rénovation ou de mise aux normes, afin d'accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. Ces équipements profiteront par la suite aux Seine-et-Marnais, selon le Département, qui précise que les porteurs de projets devront faire la promotion des jeux, puis assurer l'animation des lieux après les JO.

L'appel à projet, soumis au vote des élus le 20 décembre, sera clôturé le 30 septembre 2019. Les projets retenus pourront par la suite être accompagnés par Seine-et-Marne Attractivité, « dans une logique de valorisation touristique des équipements, des manifestations ou de l'héritage pour les territoires ».

« La Seine-et-Marne revêt une certaine importance au regard de son périmètre en Île-de-France, il nous faut faire valoir son potentiel », conclut Martine Bullot, conseillère départementale chargée des sports et de la jeunesse.