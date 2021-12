JO 2016 : les sportifs seine-et-marnais brillent à Rio !

Jusqu'au 21 août pour les Jeux Olympiques, et du 7 au 18 septembre pour les Jeux Paralympiques, 13 sportifs seine-et-marnais représenteront la France : 10 athlètes olympiques, 2 paralympiques, mais aussi 1 arbitre.

Parmi une délégation composée de 396 sportifs français, on trouve ainsi 12 compétiteurs seine-et-marnais de grande qualité.

Athlétisme : Teddy Atine-Venel du club Savigny Sénart Athlétisme va concourir pour le relais 4x400m, tandis que Florian Carvalho de l'US Nemours Saint-Pierre Athlé, demi-finaliste du 1 500m aux jeux de Londres en 2012, vice-champion d'Europe 2015 de cross par équipe et champion de France 2016, participera au 1 500m. Enfin, toutes deux licenciées à l'Athlé Sud 77, Rénelle Lamote, vice-championne d'Europe 2016 du 800m, et Carole Zahi figureront parmi les coureuses, respectivement pour le 800 m et le relais 4x100m. Le Département tient également à féliciter Morhad Amdouni, coureur de 5 000m, licencié au club Val D'Europe Athlétisme Nord 77, qui était sélectionnable pour ces jeux et bénéficiera ainsi d'une bourse départementale.

Escrime : alors que l'escrime seine-et-marnaise n'était plus représentée depuis plusieurs jeux, deux Melunais spécialistes du fleuret ont été retenus pour cette édition : Astrid Guyart et Enzo Lefort (Cercle Melun Val-de-Seine). Astrid Guyart (photo ci-contre) est allée jusqu'aux quarts de finale du fleuret individuel femme !

Gymnastique artistique : Marine Boyer, récemment titrée vice-championne d'Europe senior et titulaire au club de Meaux, représente les couleurs seine-et-marnaises. Elle s'est classée 11e au concours général par équipes, s'est même qualifiée pour la finale de la poutre et a fini 9e.

Equitation : Roger Yves Bost (photo ci-dessous), du Haras de Bruly à Barbizon, remplaçant aux JO 2012 et titré champion d'Europe 2013, confirme sa valeur en étant sélectionné pour ces jeux, tout comme Philippe Rozier (Espace Marcel Rozier à Bois-le-Roi) qui, réserviste, palliera un éventuel forfait dans l'équipe. Ils sont très sont fiers que leur discipline ait rapporté une première médaille d'or à la France le 9 août et félicitent l'équipe de France de concours complet.

Ces deux-là, accompagnés de Kevin Staut et Pénélope Leprevost, viennent de décrocher la médaille d'or dans le concours de saut d'obstacles par équipe! Ils sont ainsi qualifiés pour les finales individuelles du vendredi 19 août.



© Facebook - Roger Yves Bost, tout juste médaillé d'or en équipe, félicitait la semaine dernière l'équipe de France de concours complet « qui apportait la première médaille d'or à notre pays! Bien joué!! »

Natation : spécialiste du plongeon de haut-vol (plateforme à 10m), Benjamin Auffret, originaire de Perthes-en-Gâtinais, a été le premier Seine-et-Marnais qualifié pour ces JO 2016.

Alex Adélaïde (athlétisme ; photo ci-contre)) et Kévin Dourbecker (tennis de table ; photo ci-dessous), résidant en Seine-et-Marne, font quant à eux partie de la liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016, du 7 au 18 septembre.

Enfin, Maryse Viseur (Lagny-sur-Marne) a représenté le savoir-faire arbitral seine-et-marnais en canoë-kayak slalom.