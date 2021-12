Jeudi 4 avril : salon de l'emploi et des métiers du Pays de Fontainebleau

Le salon s'articulera autour de trois pôles : employeurs, acteurs de l'emploi et mini-conférences info-métiers. Du côté des employeurs, les visiteurs seront accueillis sur les stands individuels de chacune des structures présentes ayant des offres à pourvoir dans les 6 mois qui suivent le salon (CDI, CDD, alternance). Le Pays de Fontainebleau proposera également aux employeurs exposants du territoire un tournage de portraits vidéo (concept de la « Boite à questions ») dans lesquelles ils pourront présenter leur structure et les profils recherchés. Ces vidéos seront l'occasion pour les actifs du territoire travaillant loin de chez eux de mieux connaître les employeurs locaux et d'engager une démarche de mobilité. Concernant les acteurs de l'emploi, chaque structure partenaire accueillera le public sur son stand. S'agissant enfin des informations métiers, un programme de mini-conférences rythmera la journée. L'occasion de découvrir des secteurs d'activités qui recrutent ainsi que la diversité de leurs métiers. Un temps d'échanges clôturera chaque session.

• À 10h30 : Les métiers des services à la personne au domicile par la plateforme SAP 77 et ETE Emploi

• À 11h30 : Le bâtiment recrute par le BTP 77

• À 14h : Les métiers de la forêt et du bois par le CFA de Bellegarde et le lycée des Barres (EPL du Loiret), avec le témoignage de la société PPE Environnement

• À 15h : L'alternance pour accéder aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration par le CFA UTEC d'Avon, avec le témoignage d'un professionnel

• À 16h : La diversité des métiers de l'environnement par le SMICTOM de la Région de Fontainebleau, avec le témoignage de Veolia Propreté

Enfin, le CFA UTEC d'Avon et l'IMA de Saint-Germain-Laval participeront à l'événement et réaliseront des démonstrations avec des apprentis.