Jeudi 14 mars. Réunion d'information sur le Brexit à la CCI 77

Vous avez des clients, des fournisseurs, une filiale ou une maison mère au Royaume-Uni ? Vous transportez des personnes ou des marchandises ? Vous êtes impliqué dans un projet européen avec des partenaires britanniques ?

Le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne

et devenir, par conséquent, un pays tiers dès le 1er avril.

• Quelles conséquences pour les échanges de marchandises et de services ?

• Quelles conséquences sur les régimes fiscaux existants ?

• Propriété intellectuelle et données personnelles : que peut-on attendre ?

• Comment gérer mes salariés présents au Royaume-Uni, et inversement ?

• Quid des aspects douaniers en tant qu'exportateur et/ou importateur ?

Les CCI Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, la Direction régionale des Douanes de Paris Est, la Dirrecte et Entreprise Europe Network vous proposent de passer en revue ces questions à l'occasion des journées d'information dédiées au Brexit pour bien vous préparer, gérer au mieux ces changements et ainsi poursuivre vos relations commerciales dans les meilleures conditions.

Trois journées prévues :

- Mardi 12 mars, CCI Seine-Saint-Denis –

191 avenue Paul Vaillant Couturier, Bobigny

- Vendredi 15 mars, CCI Val-de-Marne -

8 place Salvador Allende, Créteil

- Mardi 19 mars, CCI Seine-et-Marne –

1 avenue Johannes Gutenberg, Serris​

Programme en Seine-et-Marne :

8h45 :

Accueil des participants autour d'un café

9h15 :

- Mot de bienvenue de la CCI Seine-et-Marne

- Ouverture par Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne

- Présentation de la matinée et des impacts pour les entreprises ; échanges avec les intervenants

12h35 :

- Conclusion et échanges avec la salle

A partir de 14h :

Rendez-vous individuels avec les intervenants (Douanes ; juridique : contrats, fiscalité, gestion sociale des salariés ; Inpi)