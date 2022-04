Jérôme Lesueur, nouveau directeur de la recherche à l’école des Ponts ParisTech

Ingénieur de l'école des Mines de Nancy, Jérôme Lesueur est également Docteur en physique de l'Université Paris Sud depuis 1985 et habilité à diriger des recherches. Directeur adjoint en 2003, puis directeur, en 2008, du laboratoire de physique et d'étude des matériaux, Jérôme Lesueur est nommé au Comité scientifique du CNRS, puis dans différents comités scientifiques nationaux et internationaux. En 2007, il a reçu le prix Langlois de la recherche. Au cours de ses différentes expériences, Jérôme Lesueur a développé des partenariats avec le monde économique public ou privé, faisant émerger de nouvelles synergies entre des laboratoires de recherche et l’industrie.

A l’école des Ponts ParisTech, il aura pour missions le pilotage de la politique de recherche de l'établissement, la préparation des travaux et le secrétariat du conseil scientifique et de la commission doctorale, l’animation des programmes annuels de recherche des laboratoires, le développement des relations de l’école avec les différents ministères et les institutions partenaires en matière de recherche et la mise en œuvre des partenariats avec les entreprises et les autres acteurs de la société.