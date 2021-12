Jérôme Guyard « un marché de plus de 12 millions de consommateurs »

« Nous sommes en train de collecter les données pour le premier semestre, mais avec 90 premières transactions reçues, c'est moitié moins que l'année précédente à la même date. Janvier et février représentent 40 % des transactions de cette année. Les signatures réalisées étaient des projets de longue date et les transactions en logistique ont été constantes pendant les six premiers mois avec un nombre très réduit d'achat de foncier. Mais le redémarrage se fait attendre. Les constructeurs (projets d'entreprises ou programmes investisseurs) sont inquiets sur les retards pris sur l'instruction des demandes de permis de construire et les chantiers, mais surtout sur le manque de projets ou leur report à 2021.

Concernant les relocalisations,

“Choose Paris Région”, organisme dont c'est la mission, a collecté quelques demandes, mais, pour l'instant, elles restent confidentielles. Seine-et-Marne Attractivité est associée à ces recherches. En amont de cette action de prospection, deux territoires “clé en main” sont situés en Seine-et-Marne : l'Usine 4.0, projet porté par Elcimaï et l'EPA Sénart, et le foncier sur le secteur de Paris-Villaroche.

Nos entreprises partenaires sont nos meilleures ambassadrices. Leur fierté d'être implantées chez nous démontre, s'il le fallait, que notre département est “LE” territoire où il fait bon vivre, mais aussi travailler et développer son entreprise. La marque “Seine-et-Marne, Vivre en Grand” constitue un vecteur d'attractivité fort. Pour cela, notre agence travaille au quotidien avec les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur leur schéma d'accueil d'entreprises, afin de concrétiser une ambition forte en matière d'aménagement durable du territoire. Dans cette optique, nous animons, chaque année, un pavillon “Seine-et-Marne” au Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI). Une équipe dédiée est présente en compagnie de sept à neuf partenaires territoriaux. L'objectif est de rappeler à tous ces professionnels que choisir la Seine-et-Marne pour implanter et développer leur activité, c'est investir au cœur d'un marché de plus de 12 millions de consommateurs. Cette année, une publication “360° sur l'immobilier d'entreprise” sera éditée aux couleurs de la marque. Tous les projets de nos territoires y seront présentés. »