Jean-Philippe Garnot président de la CGB Île-de-France

Jusque-là vice-président de la CGB IDF, Jean-Philippe Garnot succède à Jean-Pierre Dubray, qui n'a pas souhaité se représenter. Agriculteur à Courpalay et planteur fournissant la sucrerie Lesaffre de Nangis, Jean-Philippe Garnot est membre du bureau de la CGB depuis 2011 et son secrétaire général depuis deux ans. Au sein du bureau francilien, il sera entouré par d'autres agriculteurs seine-et-marnais : Thibault Charpentier (Chailly-en-Brie), Yves Coppé (Mousseaux-les-Bray), Pierre Cuypers (Aubepierre) et Bruno Lanneau (Rémauville).