Jean-Paul Vermès, nouveau président de la CCI Paris – Ile-de-France

Jean-Paul Vermès est un chasseur de têtes. Il a assuré successivement les fonctions de président directeur général de Cogeplan, devenu TMP Worldwide Executive Resourcing, puis Hudson Global Ressources. Depuis 2005, il est président de VMS France, Conseil en recherche de cadres et dirigeants.



Lors de la constitution de la CCI de région Paris – Ile-de-France en 2013, Jean-Paul Vermès est vice-président en charge de l’Enseignement et de la Formation. Jean-Paul Vermès est vice-président de la Fondation maréchal Foch et président d’honneur du Syndicat du conseil en recrutement, Syntec.



Comme le précisait le nouveau président peu après son élection : « Je maintiendrai le cap fixé par mon prédécesseur, Pierre-Antoine Gailly, en poursuivant la transformation de la CCI Paris – Ile-de-France, dictée par une contrainte financière drastique et la nécessité de déterminer les priorités d’actions essentielles pour les entreprises, les territoires, les jeunes dans nos écoles et nos partenaires. Par ailleurs, l’évolution de l’environnement institutionnel, le renforcement du rôle de la Région, la création de la métropole du Grand Paris, le repositionnement des départements nous conduiront à reprendre l’initiative dans ce nouveau paysage. »