Jean-Michel Fauvergue, un Super Flic à l'assemblée ?

Moniteur de Seine-et-Marne : Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux Législatives ?

Jean-Michel Fauvergue : Je viens de la société civile. Dans quelques mois, à l'heure de faire valoir mes droits à la retraite, j'aurai passé 39 ans au sein de la Police nationale. Ces quatre dernières années, j'ai été le chef du RAID où j'ai commandé et vécu toutes les actions majeures que vous connaissez, de la libération des otages à l'Hyper : casher de la porte de Vincennes, le 9 janvier 2015, aux opération de Saint-Denis et de Saint-Etienne de Rouvray. J'ai été l'un des premiers représentants des forces d'intervention à pénétrer dans le Bataclan…

Cette longue carrière dans la Police m'a donné le sens du service public et surtout la volonté d'aider nos concitoyens, en leur apportant davantage de sécurité. Je me suis demandé comment continuer à servir.

Les élections présidentielles approchant, j'ai découvert les programmes des candidats démocrates et républicains. Celui qui me correspond le mieux est celui d'Emmanuel Macron. Une connaissance commune nous a permis de nous rencontrer à la fin de l'année dernière. J'ai ensuite travaillé avec son équipe, notamment sur le programme sécurité et plus particulièrement sur la lutte contre le terrorisme.

MSM : Quels sont vos liens avec la Seine-et-Marne ?

J-M F. : J'ai vu le jour du côté de Perpignan, mais je réside dans la 8e circonscription de Seine-et-Marne depuis plus de 20 ans.

« Mon passé et mon expérience professionnelle m'ont poussé à m'engager en politique. »

MSM : Dans cette circonscription, vous faites notamment face au député sortant, PS, et l'ancienne députée LR ; un homme et une femme rompus à la politique. Comment vous sentez-vous face à eux ?

J-M F. : Dans cette circonscription, nous sommes 11 candidats. Vous avez raison de dire qu'il y a deux candidats majeurs, celle des Républicains et celui du Parti Socialiste. Nous voyons-là le clivage traditionnel, rejeté par le vote des Français à la dernière Présidentielle.

Nos concitoyens veulent sortir de deux carcans politiciens. Le premier est ce clivage droite-gauche obsolète qui tire depuis trop longtemps le pays vers le bas en s'interdisant de prendre les bonnes idées et les bonnes personnes au bon endroit. C'est justement le contraire qu'a initié Emmanuel Macron.

Le second carcan que les Français veulent voir disparaître est celui de la professionnalisation. Ici, en Seine-et-Marne, comme partout en France, nous avons des candidats qui se présentent pour assumer différents mandats, locaux, nationaux, voire même européens, afin de poursuivre, coûte que coûte, leur carrière politique.

Voilà pourquoi la République En Marche a donné l'investiture à 50 % de candidats issus de la société civile, justement pour renouveler le personnel politique.

Ceci dit, pour ma part, je considère que je n'ai pas d'adversaires. Je ne me présente contre personne. Je me suis porté candidat pour mettre en application le programme du président Emmanuel Macron. Vous ne trouverez donc aucune attaque dans ma profession de foi.

MSM : Quels sont, aujourd'hui, les atouts de votre circonscription ?

J-M F. : Nous sommes dans une circonscription et dans un département plein de vie. La population seine-et-marnaise est en net accroissement depuis les années 1960. La démographie va d'ailleurs continuer à progresser. A Bussy-Saint-Georges, par exemple, 6 000 logements doivent être construits dans les dix ans qui viennent.

Les Seine-et-Marnais sont dynamiques, mais ils affrontent un certain nombre de problèmes. En termes d'emplois, la situation, de notre département est plutôt meilleure que la moyenne nationale, avec néanmoins des salariés qui se déplacent en grand nombre vers l'Ouest parisien pour travailler. Il y a donc plusieurs défis à relever dans les années qui viennent. L'augmentation de la population doit notamment s'accompagner d'un renforcement des transports publics et des infrastructures routières.

Nous devons créer de plus en plus d'emplois sur place. C'est faisable, en particulier grâce aux nouvelles technologies, au télétravail, à la fibre et au haut débit qui améliorent les communications. Nous avons dans le département des pôles d'emplois traditionnels qu'il faut également continuer à développer, notamment dans le secteur industriel et dans le tertiaire.

A Marne-la-Vallée, par exemple, le cluster de l'université Descartes, qui n'est pourtant pas sur la 8e circonscription, a un impact très important. Nos étudiants y sont allés, y sont ou ils iront. Ce secteur draine actuellement 25 % de la recherche française dans le domaine des smart cities, ces centres urbains de demain, moins énergivores.

« Je vois en Emmanuel Macron un véritable chef de guerre, ce qui se confirme actuellement au niveau international. »

MSM : La Seine-et-Marne est donc un territoire d'avenir ?

Oui, bien sûr. Qui plus est, ce département est très orienté sur le mieux vivre communautaire. A titre d'exemple, Bussy-Saint-Georges est le seul endroit, en France, où existe une esplanade des religions. Vous avez-là, réunies, deux pagodes – une laotienne et une taiwanaise, l'une des plus grandes d'Europe –, une mosquée, une synagogue et, bientôt, un temple et peut-être même une église. Les différentes communautés, non seulement se respectent, mais collaborent.

Le mieux vivre ensemble est donc une réalité dans cette circonscription et dans ce département. Nous trouvons une harmonie identique en termes d'environnement, avec une cohabitation raisonnée des paysages urbains et ruraux, dans le même élan de développement durable.