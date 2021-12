Quels sont, pour vous, les atouts essentiels de la Seine-et-Marne capables de favoriser les implantations ?

Les atouts de notre territoire ont été parfaitement identifiés par tous les acteurs, notamment institutionnels, qui accompagnent aujourd'hui l'implantation d'entreprises dans le département. Le premier est bien évidemment les réserves foncières encore disponibles. C'est actuellement le plus important d'Île-de-France. En Seine-et-Marne, le cadre de vie est par ailleurs très qualitatif pour l'ensemble des collaborateurs, tout en restant proche de Paris avec une capacité à bénéficier des services et des animations proposés.

L'un des atouts majeurs de la Seine-et-Marne est aussi de voir tous les acteurs, publics et privés, travailler ensemble.

Contribuez-vous à attirer les entreprises sur le territoire seine-et-marnais

Nous n'avons pas spécifiquement une mission de prospection à l'implantation. Nous nous positionnons plutôt comme une source d'aide complémentaire pour nos partenaires institutionnels départementaux dont c'est vraiment le rôle, comme Seine-et-Marne Attractivité, nos principaux aménageurs – EpaMarne et Epa Sénart – et la Chambre de commerce et d'industrie, pour ne citer qu'eux...

De notre côté, nous intervenons pour faciliter la vie de l'entreprise qui s'implante, notamment en cas de difficultés ou de blocage dans l'environnement administratif et réglementaire. Nous jouons alors notre rôle d'interlocuteur en instaurant un dialogue pour faciliter les choses avec l'administration concernée.

Nous participons parallèlement à la recherche de logements pour les collaborateurs, en partenariat avec le groupe 3F Seine-et-Marne, une entreprise sociale de l'habitat du groupe Action Logement, dont la gouvernance est paritaire et où siège le Medef.

Nous pouvons également accompagner l'entreprise qui s'implante en Seine-et-Marne pour le recrutement, par exemple à travers la définition des profils de candidats, même si de nombreuses structures assument cette mission sur le territoire, de Pôle Emploi aux missions locales, en passant par les Maisons de l'emploi. Nous pouvons aussi faire jouer la solidarité de notre réseau d'entrepreneurs, par exemple pour la création de liens et de partage d'expérience. L'une de notre principale valeur ajoutée est de très vite intégrer la nouvelle entreprise à notre réseau départemental. Elle trouve chez nous un interlocuteur qui va l'aider à établir la cartographie de ses partenaires sur le territoire... Qui sont les interlocuteurs potentiels au Conseil départemental ? Au niveau de l'emploi ? En termes d'environnement, de qualité, de réglementation ? Comment fonctionnent les services de l'Etat dans le département ? Nous pouvons répondre à toutes ces questions pour aider les entrepreneurs à gagner du temps.

Si une entreprise désire s'implanter en Seine-et-Marne, doit-elle être déjà adhérente au Medef 77 pour que vous lui apportiez une aide ?

Même si l'entreprise, française ou étrangère, quelle que soit sa taille, n'est pas membre du Medef, nous allons malgré tout l'accompagner, ne serait-ce que pour lui démontrer notre capacité d'action, le rôle que nous pouvons jouer et les services que nous pouvons lui apporter. Dans la plupart des cas, notre intervention leur donne d'ailleurs envie de rester chez nous. En tout cas, nous ne fermons jamais la porte.

Pour toutes ces actions menées auprès des entreprises qui s'implantent sur le territoire, parvenez-vous à collaborer avec la CPME ?

Les lieux de dialogues et de travail en commun sont multiples, notamment auprès des organismes socio-économiques, de la CCI aux Urssaf, au sein desquels nos organisations siègent ensemble. Nous intervenons en complémentarité, notamment au sein du Comité de liaison économique 77 qui regroupe les 12 organisations professionnelles du département, dont la CPME, l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, mais aussi le bâtiment, la métallurgie, l'agriculture, l'hôtellerie et la restauration, la FNAIM, les Experts-comptables, l'agriculture, le CNPA, les architectes et la CSTP. Je porte aujourd'hui, pour le Medef Seine-et-Marne, la volonté d'ouvrir avec les entreprises locales les accès à tous les réseaux d'entraide existants. L'objectif est de donner les meilleures chances possibles aux projets d'implantation et de croissance sur le département. C'est pourquoi, nous lançons cette année « Le Connecteur économique ». Ce sera un lieu de rencontres pour tous les porteurs de projets en faveur du développement économique et social de notre territoire, un réseau des réseaux.