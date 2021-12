Jean-marc sereni - Le Medef Seine-et-Marne s'implante à Villaroche

Que pensez vous du pôle aéronautique de Melun Villaroche ?

Le secteur aéronautique est présent et bien représenté dans le département d'une manière générale (Villaroche, Meaux, Ozoir-la-Ferrière, …). Cette année encore, le salon international du Bourget a été l'occasion de mettre en valeur les atouts des industries et des entreprises de Seine-et-Marne sur le marché de l'aéronautique. Il est néanmoins évident que le pôle qui se structure et monte en puissance sur le site de Villaroche est très porteur. Il contribue à l'attractivité de notre département. Il est tiré par la locomotive que représente le groupe Safran, mais aussi par tout un tissu de TPE et de PME, industrielles ou de services, qui amplifie cette dynamique sur le territoire.

Vous êtes directement concernés par le développement de ce site puisque le Medef 77 quitte

la Rochette pour rejoindre Villaroche... Pourquoi ce déménagement et ce choix ?

Voilà à présent un peu plus de 40 ans que le siège de notre association est implanté sur son site historique de La Rochette. Notre conseil d'administration avait vraiment pour souhait et pour ambition de doter notre Medef Seine-et-Marne d'un bâtiment neuf, répondant aux nouvelles exigences en matière d'environnement et en termes d'efficacité énergétique. Ces nouveaux locaux vont nous permettre d'offrir de nouveaux services à nos adhérents, avec une capacité d'accueil et de partage ouverte à l'ensemble des entreprises seine-et-marnaises. Nos adhérents vont ainsi disposer d'un espace de quelque 200 m2 de salles de réception et de réunion.

Le site Villaroche est vraiment un choix stratégique, inscrit dans le plan de développement de notre association. Nous souhaitions un lieu qui soit l'épicentre de l'activité économique. Comme nous représentons toutes les entreprises de tous les secteurs géographiques du département, Il nous fallait un lieu central qui nous permette de rayonner assez facilement sur l'ensemble du territoire. En ce sens, Villaroche est idéalement placé et parfaitement connecté, en permettant notamment le contournement de Melun où la circulation est parfois difficile. Nous cherchions également un secteur dynamique, promis à un beau développement. Ce site accueille déjà un certain nombre de nos adhérents. Nous nous en rapprochons, concrétisant notre vocation de porter tous les secteurs d'activité et d'organiser les entreprises en communautés d'intérêts, autour de sujets économiques, commerciaux, juridiques, sociaux... Villaroche est également à la croisée des deux moteurs économiques de cette zone centrale du département ; Melun et Sénart.

Quand ce déménagement est-il programmé ?

Les travaux vont commencer mi-septembre. Selon leur avancement, nous pensons pouvoir programmer notre déménagement durant le premier trimestre 2020.

En attendant, quelles sont les grandes actions programmées jusqu'à la fin de l'année par le Medef 77 ?

Nous nous sommes retrouvés cette semaine pour la Rencontre des Entrepreneurs de France, cette “REF” qui marque le temps fort de la rentrée du Medef. Nous avons emmené une délégation d'une trentaine d'entreprises à Longchamp, essentiellement des TPE et des PME, toujours très intéressées de se connecter aux grands sujets nationaux et d'entendre des choses nouvelles sur des sujets à la fois sociétaux, environnementaux et citoyens que portent le Medef.

Autres rendez-vous, d'ici la fin de l'année, nous allons reprendre le rythme des petits déjeuners que nous proposons à nos adhérents pour les aider à décrypter de sujets, là encore, très variés, de la qualité de vie au travail à l'épargne salariale, en passant par la réforme de l'apprentissage. Nous reprenons également notre cycle de “déjeuners du président” (lire encadré), toujours très attendus. Nous multiplions, par ailleurs, nos animations thématiques, avec un groupe dédié à l'exportation, pour un point d'actualité sur le commerce international. Notre commission “développement durable” travaillera, quant à elle, sur les labels RSE. Nous avancerons par ailleurs sur les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et leur impact sur l'économie départementale.