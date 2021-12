Jean-Marc Mormeck a visité L'atelier

Après s'être rendu au collège des Capucins pour le compte de l'association 100 000 entrepreneurs, le sextuple champion de boxe a pu visiter l'Atelier, le centre d'affaires de quartier de Melun. Cet établissement, également implanté à Dammarie-les-Lys, a été conçu pour offrir un cadre propice au lancement, à l'implantation et au développement d'entreprises, notamment originaires des quartiers prioritaires. « Nous avons près d'une centaine de porteurs de projets, dont 52 % sont issus de la politique de la ville », explique Baytir Thiaw, président de BMTI Conseils, la société chargée de gérer et d'animer ces centres d'affaires.

À Melun, les entrepreneurs disposent d'un espace de 200 m² composé d'un point d'accueil, d'une dizaine de bureaux “clés en main” connectés à internet, d'une salle de formation et d'une salle de réunion. Un accompagnement, dirigé par BMTI Conseils, permet de proposer une assistance aux porteur de projets, qui va de la comptabilité à la communication, en passant par le juridique, les services bureautiques, ou encore la stratégie (business plan).

« À l'instar d'une pépinière, nos porteurs de projet doivent avoir moins de trois ans », précise Baytir Thiaw. Toutes les entreprises ne sont pas hébergées par l'Atelier, mais BMTI Conseils organise des ateliers collectifs/petits-déjeuners pour favoriser

« les partages d'expérience » et la mise en réseau entre entrepreneurs qui ne sont pas seulement issus des quartiers. Des entretiens individuels sont aussi organisés. « Grâce à l'Atelier j'ai gagné huit mois sur mon projet », témoigne Hakime Irguedi, masseur-aromathérapeute chez Rêve de bien-être. « J'ai toujours été itinérant, je voulais me poser », explique l'entrepreneur.

Ce projet est porté par la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine dans le cadre d'un programme Investissement territorial intégré (ITI) et soutenu par l'Union européenne (Fonds social européen) via la Région et l'Etat. « Les quartiers en politique de la ville de Melun, Dammarie-les-Lys, et Le-Mée-sur-Seine sont ceux où il y a le plus de créateurs d'entreprises. Il manquait à ces jeunes un petit coup de pouce, un accompagnement », commentait Louis Vogel, président de la CAMVS lors de la création de L'atelier.