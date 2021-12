Jean-Louis Thiériot élu vice-président d'Île-de-France Mobilités

A la suite du décès de Jean-Jacques Barbaux et de l'élection du nouvel exécutif départemental le 22 mars dernier, un nouveau vice-président représentant les départements de grande couronne devait en effet être désigné.

« Se déplacer constitue un enjeu crucial pour l'attractivité de la Seine-et-Marne et pour le quotidien des Seine-et-Marnais. En tant que Vice-président d'Île-de-France Mobilités, je serai leur porte-parole. Je défendrai leurs intérêts qu'il s'agisse du développement des lignes de bus, du renfort d'offres existantes, de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports ou encore des dispositifs innovants comme le transport à la demande. La Seine-et-Marne, qui représente la moitié de la superficie de l'Île-de-France et connaît une croissance démographique exceptionnelle, a besoin d'une offre de transport adaptée aux réalités de son territoire, notamment des zones rurales et périurbaines », souligne Jean-Louis Thiériot.

Ce conseil d'administration a par ailleurs été interrompu au bout de 40 minutes, des élus ayant envahi les lieux. Sa présidente, Valérie Pécresse, a donc décidé d'ajourner la séance. Le prochain conseil d'administration aura donc lieu le 24 avril 2018.