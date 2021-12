Jean-Louis Boulet « Golf et entreprise sont en osmose à Cély-en-Bière »

Comme il le précise, « Le golf du château de Cély va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Il bénéficie d'une bonne image, bien au-delà du département. Au moment de sa création, en 1990, c'était l'un des golfs les plus grandioses d'Europe. Le parcours est extrêmement bien réalisé et le lieu particulièrement agréable, avec un restaurant ouvert à tous. Nous essayons de faire apprécier le golf au plus grand nombre. Le nôtre est géré par UGolf, leader européen du secteur.»

Parallèlement à la volonté première de mettre tous les Français à ce sport, notamment les jeunes, Cély baigne vraiment dans un environnement “entreprise” : « Nos supports de communication divers et variés permettent aux sociétés de communiquer avantageusement sur le golf. Notre clientèle composée de CSP+ intéresse directement les entrepreneurs seine-et-marnais. » Cette dernière se compose d'un tiers de Parisiennes et de Parisiens, d'un tiers d'habitants de Melun et de Fontainebleau, et d'un troisième tiers venant du Grand Paris Sud.

Comme le précise Jean-Louis Boulet

« Nous disposons, par ailleurs, d'une salle de séminaire où nous pouvons associer réunion de travail et incentive autour de l'initiation au jeu. »

Dans cette dynamique, le club de chefs d'entreprise golfeurs, baptisé “42,67”

– le diamètre d'une balle de golf – trouve au château de Cély un lieu festif et convivial. Déjeuners et rencontres d'affaires permettent à ses membres d'échanger et de travailler ensemble. D'autres associations, comme Paris Sud Business Club et surtout le BNI Cély Deal, leader mondial de la relation d'affaires, se réunissent aussi périodiquement sur ce golf du château de Cély.

6 route de Saint-Germain, Cély-en-Bière​

Le domaine de 55 hectares du golf du château de Cély est signé par Marc Adam et Patrick Fromanger, en collaboration avec Jack Nicklaus Design. Le parcours 18 trous est homologué pour les joueurs de tous niveaux et tous âges.

Practice – Location voiturettes et chariots manuels

Restaurant et bar ouverts à tous - Ecole de golf, cours individuels et collectifs, stages sur demande.