Jean-Jacques Barbaux soutient les agriculteurs

La moisson catastrophique 2016 « confirme les signes avant-coureurs d'une forte pénalisation des rendements au fil des mois précédents », selon Jean-Jacques Barbaux. En cause, une météo très capricieuse avec un mauvais ensoleillement et de fortes intempéries au mois de juin ayant entraîné des inondations sans précédent.

« A l'heure des premières estimations pour notre Département, se fait jour la plus mauvaise récolte enregistrée depuis des décennies. En dehors du blé, il m'est rapporté des informations très préoccupantes concernant les pois et les féveroles, les colzas et les orges d'hiver. »

Jean-Jacques Barbaux rappelle son fort attachement envers la ruralité ainsi que l'engagement du Département pour que cette mandature replace l'agriculture à un rang stratégique en Seine-et-Marne. Il a ainsi uni sa voix à celle de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, pour soutenir le principe d'un sursis à tout prélèvement complémentaire dans le secteur des grandes cultures, dans le cadre de la réforme de la PAC.

Enfin, « particulièrement attentif à l'impact que ces mauvaises récoltes peuvent induire sur la pérennité de certaines entreprises mais aussi sur le moral des exploitants, notamment les plus jeunes installés », il se tient à leur disposition pour établir un diagnostic économique et humain.