Jean-Jacques Barbaux soutient le ballon ovale

Le célèbre industriel meldois Jean-Marc Bernini avait repris le club de rugby de Meaux l'an dernier, alors au plus mal, afin de lui redonner son éclat d'antan. Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental, et Jean-François Parigi, 1er adjoint à la mairie de Meaux, ont pu rencontrer le président de la FFR (Fédération française de Rugby), alors qu'il était venu donner récemment le coup d'envoi de Champs - Val d'Orge, en soutien à Dominique Zink (président du Rugby Club de Champs-Val Maubuée), dont la petite fille est atteinte d'une tumeur au cerveau. Une manière de créer un cocon de solidarité et de montrer les valeurs véhiculées par le rugby.