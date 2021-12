Jean-François Parigi (LR) remporte la bataille des droites

Âgé de 61 ans, Jean-François Parigi est bien implanté dans le paysage politique de ce vaste département francilien, où il a été pour la première fois élu à 29 ans. Dimanche, son binôme a remporté avec 79,7 % des voix le second tour des élections départementales dans le canton de Meaux. Sa liste “Seine-et-Marne rassemblée”, réunissant des candidats LR, Agir, UDI et divers droite, s'est imposée dans ce scrutin qui opposait M. Parigi au président sortant, pourtant tous deux dans la même majorité sortant du Conseil départemental.

Élu en 2017 député dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne, il avait succédé à son mentor, Jean-François Copé, qui avait renoncé à briguer un quatrième mandat pour conserver la mairie de Meaux. M. Parigi a occupé le poste de premier adjoint à la ville de Meaux et y est actuellement conseiller municipal de la majorité. Il fut également premier vice-président du conseil départemental chargé des finances de 2015 jusqu'à son élection au Palais Bourbon.

Après avoir exercé la profession de cadre bancaire pendant une vingtaine d'années, il s'est entièrement consacré à ses mandats, a indiqué à l'AFP son entourage, louant « un élu local pur et dur, qui connaît son territoire par cœur »et un gestionnaire qui a redressé les finances du département. Originaire de Lizy-sur-Ourcq, un village au nord de la Seine-et-Marne, Jean-François Parigi est marié et a deux enfants.

RESULTATS DU 2E TOUR

Inscrits : 888 542

Votants : 266 757

Exprimés : 243 151

Abstention : 69,98 %



PS : 24 831 - 10,21 % - 8 sièges

UG : 9 976 - 4,10 % - 2 sièges

ECO : 3 784 - 1,56 %

UGE : 19 081 - 7,85 % - 2 sièges

DVC : 7 544 - 3,1 % - 2 sièges

UCD : 11 117 - 4,57 % - 4 sièges

UDI : 8 506 - 3,5 % - 2 sièges

LR : 91 840 37,77 % - 22 sièges

UD : 7 098 - 2,92 % - 2 sièges

DVD : 13 175 - 5,42 % - 2 sièges

RN : 46 199 - 19 %