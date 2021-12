Jean-François Parigi, député de Meaux, réclame le report du Black Friday

Les députés solidaires des petits commerçants. Cinq parlementaires* réclament le report du Black Friday en soutien des commerces de proximité fermés durant ce reconfinement. Député (LR) de la 6e circonscription de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi fait partie de ces élus qui sont montés au créneau. Ces derniers ont adressé un courrier au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, pour faire entendre leur position. « Cette pratique commerciale contestable, puisqu'elle apparaît pour bon nombre de consommateurs comme des soldes sans pour autant être régie par le code du commerce, va revêtir un caractère très particulier en raison du confinement », peut-on notamment lire dans cette lettre. « Au nom des commerces de proximité actuellement fermés et concurrencés par les géants du e-commerce », Jean-François Parigi et ses collègues demandent donc au gouvernement de reporter le Black Friday. Importée des Etats-Unis et prévue normalement le vendredi 27 novembre, cette journée phare de promotions génère, selon eux, « 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires ». A travers cette action, ce sont les géants du net qui sont visés et Amazon plus précisément.

*Jean-François Parigi (député de Seine-et-Marne), Aurélien Pradié (Lot), Jean-Jacques Ferrada (Corse du Sud), Ian Boucard (Territoire de Belfort) et Antoine Savignat (Val-d'Oise).