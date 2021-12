Jean-François Ker Rault : « Val d'Europe est aux portes du monde »

Qui sont les membres du Ceve ?

Notre organisation regroupe des entreprises de toutes tailles, de la PME à la multinationale, des domaines de l'industrie, la R&D, la communication ou la logistique. Nous sommes très ancrés localement, sur un territoire marqué par l'empreinte Disney. Il en ressort que la typologie de nos membres tourne pour beaucoup autour de ce pôle touristique. Nous avons de nombreuses société de services, d'entreprises de communication qui gravitent autour de l'activité découlant de la présence du parc d'attraction. Mais notre vivier de membres reste varié.

Quelle tendance économique se dessine ?

Au sein de mon entreprise, en tant qu'équipementier automobile, nous avons eu une année exceptionnelle. Celle qui se profile est bien plus morose à cause du ralentissement de la croissance liée à l'automobile chinoise. Il y a une chute du diesel qui impacte de nombreux fournisseurs. La spécificité de ce secteur est que nous sommes en capacité de prévoir l'année à venir par rapport aux immatriculations. Au niveau du département, 2018 est une année globalement bonne pour les sociétés faisant partie du Ceve, nous avons assisté à de la création d'emploi. Les sociétés d'interim étaient en tension parce qu'elles ne trouvaient pas toujours une réponse à leur recherche de profil.

Lorsqu'on se promène à Val d'Europe, on voit des grues installées partout, le dynamisme se ressent visuellement et sur les résultats des entreprises membres. Ils expriment un certain optimisme qui n'empêchent pas que chacun ait ses difficultés. Nous avons tous le regard rivé sur nos chiffres d'affaires. Mais la tendance est à l'optimisme.

Qu'est-ce qui lie les entreprises du Ceve en termes d'intérêt commun ?

Nous nous retrouvons sur la thématique de la représentativité des entreprises du territoire. Un chef d'entreprise par définition n'attend de l'aide de personne. Cependant, nous avons créé un réseau de collaboration qui permet de trouver des prestataires, des clients, des contacts qui sont facilitateurs dans notre gestion quotidienne. Nous travaillons de préférence dans la proximité. Par ailleurs, nous attachons beaucoup d'importance au côté club, nous échangeons nos problématiques et nous trouvons des solutions ensemble. La parole est libre et nous cultivons une forme de convivialité au sein du Ceve qui permet de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Nous nous développons à un rythme assez soutenu. Nous sommes environ 200, mais les adhésions semblent s'accélérer. Tous les membres ont un lien fort avec le territoire, qui abrite soit le siège de l'entreprise, ou le domicile du chef d'entreprise.

Pour vous, qu'est-ce qui fait l'attractivité de ce territoire qu'est Val d'Europe ?

J'ai travaillé à lLa Défense par le passé, pour moi la réussite de Val d'Europe est d'avoir créé un écosystème dans lequel on allie l'entreprenariat, les services, le divertissement, la logistique, et le fait d'être bien desservi au niveau des transports. Nous sommes proches des aéroports, nous pouvons rallier le Sud de la France en TGV sans passer par Paris. La qualité environnementale est bonne et cela crée du lien social. Nous assistons à la promotion d'une forme d'économie circulaire, le recyclage est encouragé, la qualité de construction des immeubles qui sont tous normés Haute Qualité Environnementale, tout cela crée un contexte vertueux et propre à attirer les entrepreneurs et leurs familles sur le territoire. C'est à la fois un lieu de vie attractif et accessible, et un lieu où on a plaisir à venir travailler. Le côté intergénérationnel est présent, et sur le plan culturel nous accueillerons un festival d'envergure. C'est un endroit qui ne s'arrête jamais de fonctionner, même la nuit. Tout cela est évidemment dû au rayonnement international de Disney, la présence de gens issus de tous pays, le fait d'entendre des langues étrangères ouvre sur le monde. Nous sommes chanceux de disposer de tous ces éléments pour ensuite avoir la capacité de développer nos activités respectives. Val d'Europe est en fait aux portes du monde.