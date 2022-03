Jean Castex récompense l’université Gustave Eiffel

Le projet I-Site Future de l’université Gustave Eiffel, porté en en partenariat avec l’école des Ponts Paris Tech, a été pérennisé et labellisé suite à l’évaluation d’un jury international. C’est cette bonne nouvelle que Jean Castex est venu annoncer le 10 mars lors d’une visite officielle. Le Premier ministre était accompagné par Dominique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, ainsi que par Bruno Bonnel, ex-député (LREM) désormais secrétaire général pour l’investissement dans le cadre du plan “France 2030“.

Cette labellisation, accompagnée d’une subvention annuelle d’un peu plus de 8millions d’euros, vient souligner la spécificité unique en France de l’établissement universitaire de Marne-la-Vallée, qui réunit le triptyque université, organisme de recherche et écoles. Elle vient également saluer le bilan de ses actions menées autour du thème “Villes et territoires de demain”.