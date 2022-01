Jean Castex annonce des mesures à la gare de Chessy-Marne-la-Vallée

C’est entouré de Gérald Darmanin et de Jean-Baptiste Djebbari, respectivement ministres de l’Intérieur et des Transports, que le Premier ministre Jean Castex s’est rendu à la gare SNCF de Chessy- Marne-la-Vallée. Ce déplacement avait pour thème la sécurité dans les transports. Le chef du gouvernement a rencontré les forces de l'ordre et les agents qui veillent à la sécurité des 30 000 voyageurs quotidiens qui transitent par la gare seine-et-marnaise, l’une des plus importantes d’Île-de-France en termes de fréquentation. Cette visite survient à la suite des déclarations d’Emmanuel Macron, qui a annoncé, le 10 janvier, une hausse de 15 milliards d’euros sur les cinqprochaines années du budget consacré à la sécurité, ainsi que le doublement du nombre de policiers sur le terrain d'ici 2030 (de 2 000 à 4 000 agents).

« Bien se déplacer, c'est d'abord pouvoir circuler en toute sécurité, a affirmé Jean Castex. Grâce aux hausses d'effectifs inédites de ce quinquennat (+ 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires), nous allons doubler la présence des forces de sécurité intérieure dans les transports. » Avec cette augmentation, le gouvernement entend mettre l’accent, notamment, sur les agressions dont les femmes sont victimes dans ce type de lieu.

La future loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), qui devrait être présentée en Conseil des ministres en mars prochain, doit l’entériner. Mais celle-ci pourrait n’être votée qu’après l’élection présidentielle.